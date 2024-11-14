Meteoroloji bu illeri uyardı! Çok kuvvetli yağacak İstanbul liste başında
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ege bölgesinde kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı alarm verildi. İşte 14 Kasım 2024 il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SEL UYARISI YAPILDI
Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.) vatandaşlara uyarı yapıldı.
PUS VE SİSE DİKKAT!
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.