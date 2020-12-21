Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.