Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.