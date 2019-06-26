Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak

Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak

Türkiye'nin kuzey illeri yer yer sağanak yağışın etkisi altında olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak - Sayfa 2

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak - Sayfa 3

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

İşte 5 günlük hava raporu...

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Meteoroloji az önce uyardı! Sağanak yağış aniden bastıracak - Sayfa 4
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