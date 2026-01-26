Meteoroloji art arda uyarı yaptı! O kentlerde yağmur ve fırtına bastıracak...
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hafta başından itibaren hava sıcaklıkları nasıl olacak? Biraz olsun yumuşayan hava koşulları yeniden yağış ve rüzgarlı havaya teslim oluyor. İşte yağış ve fırtına beklenen o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere 9 il için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın 90 km/saate ulaşması beklenirken, İstanbul’da sıcaklık 17 dereceye çıkacak. İşte bölge bölge hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağışların özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR FIRTINA SEVİYESİNE ÇIKACAK
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının bazı bölgelerde 50 ila 90 km/saate ulaşabileceği bildirildi. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da ise rüzgarın kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.