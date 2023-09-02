Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi! Kavurucu sıcaklara veda fena geliyor
Aylardır devam eden kavurucu sıcaklar, yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji, bugün kuvvetli yağış beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla artık ülkemizdeki sıcaklıklar hemen hemen mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz." dedi.
Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek." diye konuştu.