Meteoroloji alarm verdi! Depremin vurduğu Düzce de listede arkası daha da fena Bursa, İstanbul, İzmir...
Durgun havalar hareketlendi Türkiye bol yağışlı bir döneme girdi ve devamı da gelecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası alarm veriyor. Öte yandan depremin vurduğu Düzce'de de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.Yapılan açıklamada " Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Depremin vurduğu Düzce'ye sel uyarısı
Düzce'de bu gece saatlerinden itibaren il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Türkiye bol yağışlı bir döneme girdi ve devam edecek. Durgun geçen havalar hareketlendi. Az kaldı demiştik. Kuraklık Ülke genelinde son buluyor. Kar yağışları da Kasım ayında olması gereken yerlerde etkili. Aralık ayında bizi sürprizler bekliyor.
-Kış geliyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava soğuk olacak. Mont ve botları hazırlayın demiştik.