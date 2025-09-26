Meteoroloji alarm verdi! Bugün o kentlerde çok dikkat edin...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son duyurusuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bu durum, dün gece yarısından itibaren başladı ve cumartesi gününe dek devam edecek ve rüzgar hızının 80 km'ye kadar çıkması öngörülüyor. MGM, bu durumun olası olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyarıyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; dün gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.
Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 30, Denizli ve Muğla'da 32, Afyonkarahisar'da 25 derece ölçülüyor. Bölgenin hafta sonunu da benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Bölgede sıcaklık 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.
Karadeniz Bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde yağışlı, batısında parçalı bulutlu bir hava var. Bölgede 20 ile 25 derece arasında seyreden sıcaklıkların cumartesi günü 20 derecelerin altına inmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yağışlar etkili olurken bölgenin kalanında az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Kars'ta 19, Elazığ'da 27, Hakkari'de 24 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Bölgede sıcaklıklar bu dönemde 30 ile 35 derece arasında seyredecek.
