Meteoroloji alarm verdi! Bugün o kentlerde çok dikkat edin...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; dün gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.