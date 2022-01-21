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Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

Sıcaklık düşüyor İstanbul'da dahi bugün itibari ile eksi dereceler görülecek. Beklenen kar yağışı da önce yağmur şeklinde başlayacak sonra son zamanların en soğuk ve karlı günlerini yaşayacağız. AKOM ve uzmanlar art arda açıkladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa'da yoğun kar yağışı görülecek. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve AKOM'dan yapılan hava durumu açıklamasına göre son zamanların en soğuk ve karlı günleri başlıyor. Yeni sistemin Trakya'dan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. 

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Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

AKOM verilerine göre  21 Aralık Cuma yani bugün itibarıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

Önce yağmur ardından kar

21 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağış  akşam Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

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Meteoroloji, AKOM ve uzman isimlerden yoğun kar yağışı uyarısı! Saat verdiler İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya...

Hafta sonu da etkili olacak

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği bekleniyor.

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