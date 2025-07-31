Meteoroloji açıkladı! Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı bekleniyor...
Meteoroloji dün yağış müjdesini vermişti. Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken bugün yurdun kuzeyi ve Trakya için müjde geldi. O bölgelerde yağış görülecek...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Ülkemizin güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İşte il il beklenen sıcaklıklar ve hava durumu tahminleri...