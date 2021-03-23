Meteoroloji açıkladı sıcaklık 15 derece birden düşecek! Vatandaştan battaniyeli önlem

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi. Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 6-15 derece birden düşecek. Meteoroloji çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Ordu'da vatandaşlar araçlarının dolu yağışından etkilenmemesi için battaniyeli önlem aldı. İşte Meteoroloji'nin 23 Mart salı günü hava durumu raporu...