Meteoroloji açıkladı karla karışık yağmur geliyor! 12 kentte sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu verilerini paylaştı. Meteoroloji'ye göre Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...
Meteoroloji, hafta sonuna girerken yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yağışlı hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
12 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün kuvvetli sağanak beklenen 12 kenti tek tek saydı ve sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte uyarı alan o iller: Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.