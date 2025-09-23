Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak...

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.

Ege Bölgesinde de az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Muğla’da 30, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 29 derece ölçülüyor. Bölgenin Çarşamba gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde az bulutlu, güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Antalya’da ve Kahramanmaraş’ta 32, Adana’da 37, Hatay’da 35 derece ölçülüyor.