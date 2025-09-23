Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak...
Meteorloji'den hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yurt genelinde bulutlu ve kısmen sıcak hava etkisi görülecek. İşe ibölge bölge ve il il beklenen hava durumu...
Marmara Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
Ege Bölgesinde de az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Muğla’da 30, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 29 derece ölçülüyor. Bölgenin Çarşamba gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesinde az bulutlu, güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Antalya’da ve Kahramanmaraş’ta 32, Adana’da 37, Hatay’da 35 derece ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Bölgede en yüksek sıcaklık 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü bölgede gökyüzü de sıcaklıklar da durumunu koruyacak.
Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu’da 29, Samsun’da 25, Trabzon’da 23 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Kars’ta 18, Malatya ve Elazığ’da 27, Hakkari’de 27 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Bölgede en yüksek sıcaklıklar bu dönemde ise 30 ile 35 derece arasında seyredecek.