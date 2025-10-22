Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Ege, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, Muğla çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olacağını açıkladı. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...
Meteoroloji, özellikle Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı!
Meteoroloji, Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.