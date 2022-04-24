Meteoroloji 7 ili uyardı! Uzman isim iyi haberi verdi planlarınızı şimdiden yapın!

Uzman isim Kerem Ökten yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramının ilk günü hava sıcak. Yağış ülke genelinde yok denecek kadar az. Pandemi sürecinde uzak kalmak zorunda kaldığımız Akraba ve Arkadaşlarımızı görmek için çok güzel bir gün. Yine sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyi de unutmayalım..." dedi.