Meteoroloji 7 ili uyardı! Uzman isim iyi haberi verdi planlarınızı şimdiden yapın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bugün 7 ilde sağanak yağış görülecek öte yandan ülke genelinde ise sıcaklık artmaya devam edecek. Bayram için plan yapanlara da güzel haberler var.. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri ve uzman isim Kerem Ökten'in açıklaması...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre 24 Nisan yani bugün Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat'ta sağanak yağış görülecek. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramının ilk günü hava sıcak. Yağış ülke genelinde yok denecek kadar az. Pandemi sürecinde uzak kalmak zorunda kaldığımız Akraba ve Arkadaşlarımızı görmek için çok güzel bir gün. Yine sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyi de unutmayalım..." dedi.
Ökten şöyle devam etti:
"Ülkenin doğusunda ise ay sonundan itibaren yağışlar etkili olacak. Güneydoğu dahil. Orografik etki de görüleceği için yer yer çok etkili olabilir..."
Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.