Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! 5 bölgeyi sağanak esir alacak...

Meteoroloji'den yurt geneli hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Meteoroloji 6 kent için sarı kod uyarısı gerçekleştirdi. Yurdun 5 bölgesinde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! 5 bölgeyi sağanak esir alacak... - Resim: 1

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Marmara ve Ege dışında 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde 2-4 derece azalıyor. 6 ilimiz içinse "sarı" alarm verilerek kar ile yağmur uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! 5 bölgeyi sağanak esir alacak... - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! 5 bölgeyi sağanak esir alacak... - Resim: 3

6 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından "sarı" kodlu uyarıda bulunularak Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ile Şırnak illerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6 kenti sarı kodla uyardı! 5 bölgeyi sağanak esir alacak... - Resim: 4

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmakta.

