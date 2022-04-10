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Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre kar geri geliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri altına düşmesi beklenirken yağış da 4 gün boyunca devam edecek. Uzman isim 'Montları hazırlayın!' diyerek uyardı. İşte bölge bölge son durum...

Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'ye kar ve soğuklar geri geliyor. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün yüksekler beyaz örtüyle kaplanabilir. 

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Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Pazar günü mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

Uzman isim Keren Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Montları hazırlayın!" diyerek uyardı ve şöyle devam etti: 11 Nisan'da Türkiye'ye soğuk havalar geliyor. Soğuklar 4 gün etkili olacak. Karadeniz'de 1.000 metre üstü yerlerde don tehlikesi var. Çiftçiler tedbirli olmalı. Nisan ayında havalar inişli çıkışlı olacak. Kalın kıyafetleri kaldırmayınız...

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Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Kuvvetli kar geliyor yarın başlıyor günlerce devam edecek

10 Nisan 2022 yani bugün ise pek çok kentte sağanak yağış bekleniyor. O kentler şöyle sıralandı:

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