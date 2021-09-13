Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı sağanak geliyor! Ankara ve istanbul'da yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.