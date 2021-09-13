Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı sağanak geliyor! Ankara ve istanbul'da yağış var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölgeye uyarıda bulundu. Raporda yer alan o bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da yağış var mı? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Eylül Pazartesi gününe dair hava durumu raporu yayımladı. 5 bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Ankara'ya yarın için uyarı yapıldı ve şiddetli yağmur yaşanacağı belirtildi. İstanbul'da bugün yağış var mı? İşte il il hava durumu ve 5 günlük detay... Çarşamba gününün Türkiye geneli yağış haritasına dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yine Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu ve diğer günlerin yağış haritası...