Meteoroloji 26 şehir için 'sarı alarm' verdi! Kuvvetli sağanak ve yoğun kar, fırtına, dolu geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 kent için sarı kodlu uyarı yaptı... Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bu kentleri fina vuracak. Kar yağışının vuracağı iller arasında Antalya da var... AFAD tedbirler konusunda uyardı... İşte meteorolojinin 'sarı alarm' verdiği iller ve son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 26 ilde sarı kodlu uyarı verilirken, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu hariç tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların Antalya, Adana, Diyarbakır, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun büyük bölümü sağanak yağış etkisi altında olacak ancak bazı illeri yoğun kar yağışı bekliyor.
Meteorolojinin tahminlerine göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.