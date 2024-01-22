Meteoroloji 23 şehri uyardı! Yapa lapa kar yağacak sıcaklık 10 derece düşecek! İl il hava durumu...
Meteoroloji' haftanın ilk gününde 23 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. 22 Ocak Pazartesi yani bugün 23 kentte lapa lapa kar yağacak. Hava sıcaklığı bazı yerlerde 10 derece birden azalacak. Peki bugün hangi illerde kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı var mı? Okullar tatil edilecek mi?... İşte ayrıntılar...
Meteoroloji'den 22 Ocak Pazartesi (bugün) için son dakika hava tahmin raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...
Hava sıcaklığı 10 derece azalıyor
Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın etkisi saate 70 km
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.