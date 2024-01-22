Meteoroloji 23 şehri uyardı! Yapa lapa kar yağacak sıcaklık 10 derece düşecek! İl il hava durumu...

Meteoroloji'den 22 Ocak Pazartesi (bugün) için son dakika hava tahmin raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği belirtildi. Ülke genelinde bulutlu bir pazartesi yaşanacak. 23 il için sarı kodlu uyarı geldi. İşte Meteoroloji'den il il hava durumu tahmini...