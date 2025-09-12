Meteoroloji 2 kenti uyardı! Diğer yerlerde sıcaklıklar yeniden yükseliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyrederken Samsun ve Artvin için sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.