Meteoroloji 13 ile sarı kodlu yağış uyarısı geçti! İstanbul, Edirne, Çanakkale de listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu 13 il için sağanak yağış uyarısı geçti. Yağışla birlikte sel, hortum gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Uyarının yapıldığı listede Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul da yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur'un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanmaya aman dikkat: İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar uyarısı: Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Rüzgar şiddetli olacak: Meteoroloji'nin uyarısında "Rüzgarın; Marmara geneli ile Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.