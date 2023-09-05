Meteoroloji 10 ilde alarm verdi kuvvetli yağış bekleniyor! Prof. Dr. Orhan Şen'den 'İstanbul' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Salı gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. 8 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Bugünkü hava durumuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Orhan Şen'den önümüzdeki günlere ilişkin de dikkat çeken açıklamalar geldi. Şen İstanbul ve bazı illere uyarılarda bulundu. Şen'in açıklamaları...