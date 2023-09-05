Meteoroloji 10 ilde alarm verdi kuvvetli yağış bekleniyor! Prof. Dr. Orhan Şen'den 'İstanbul' uyarısı
Meteoroloji, son hava durumu raporunda bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen ise hem bugün için hem de önümüzdeki günler için dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte ülke genelinde hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Salı gününe dair hava durumu raporunu yayımladı. 8 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı verildi. Bugünkü hava durumuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Orhan Şen'den önümüzdeki günlere ilişkin de dikkat çeken açıklamalar geldi. Şen İstanbul ve bazı illere uyarılarda bulundu. Şen'in açıklamaları...
Bugün salı. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri İzmir aydın Manisa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah 7-10 saatleri arası İstanbul'un kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi kuvvetli.
Rüzgar Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli esecek. Sıcaklıklarda değişim yok. İstanbul sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 C
Aşırı sıcaklara veda
CNN TÜRK yayınına bağlanan Orhan Şen, aşırı sıcaklıkların bittiğini ve bundan sonraki sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde: