Meteoroloji 10 il için alarm verdi, kuvvetli yağış geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli tedbirli olunması yönünde açıklama yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.