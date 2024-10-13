Meteoroloji 10 il için alarm verdi, kuvvetli yağış geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.