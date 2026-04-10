Meta hakkında şok eden karar! Çocuklar mı hedef alınıyor?
Meta hakkında ortaya çıkanlar, dijital dünyanın karanlık yüzünü yeniden gündeme taşıdı. ABD’de teknoloji devini sarsan bir karar çıktı. Meta’ya 375 milyon dolar ceza verildi. Peki, sanal medya platformlarında çocuklar açısından tehlike ne boyutta? İşte detaylar...
Meta hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı: Cinsel istismar, dolandırıcılık, insan ticareti…
ABD’de teknoloji devi Meta’yı sarsan bir karar çıktı. New Mexico’da görülen davada jüri, şirketin Facebook ve Instagram’da çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığına ve platformlarını istismara açık hâle getirdiğine hükmederek Meta’ya 375 milyon dolar sivil ceza verilmesine karar verdi.
Detayları anlatan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Sanal medya çocuklar ve gençler için ciddi bir tehdit ve tehlike hâlini almıştır. Kullanıcılar burada gerçek kimliklerini koymadan anonim bir şekilde yer alabiliyor. Fotoğraf gönderebiliyorlar ve pazarlıklar, organizasyonlar, kapalı gruplar arkasında çocukların bedensel olarak satılması maalesef bu platformlarda gerçekleştiriliyor.” dedi.
"SANAL MEDYADA İNSAN TACİRLERİ FİYAT PAZARLIĞINDA"
Mahkeme, çocuk güvenliği konusunda kamuoyunun bilmediği detaylara işaret etti. Peki, o detaylar neler ve bu karar neden bu kadar önemli?
Kırık, “Çocukların bedensel olarak satılması, ticari bir meta hâline gelmesi, sanal müstehcen fotoğrafların ve görüntülerin buralardan yayınlanması, hatta illegal pazarlıkların, suç pazarlıklarının yine buradan gerçekleştirildiği ortaya çıkmış oldu.” şeklinde cevapladı.
Tehlikenin önüne geçmek için verilen ceza yeterli mi? Meta ve diğer sanal medya platformları bilinçli bir şekilde bu güvenlik açığına göz mü yumuyor?