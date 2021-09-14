Met Gala'da Kim Kardashian'dan korkutucu kostüm

Modanın gecesi olarak anılan ve 1948 yılından beri New York’taki Metropolitan Müzesi’ne bağış toplamak için düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle verdiği arayı görkemli bir gece ile sonlandırdı. Sanat ve moda dünyasından birbirinden ünlü ismin özel tasarım kostümlerle katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Kim Kardashian’ın yüzü dahil vücudunu tamamen saran siyah elbisesi, Billie Eilish’in nostaljik seçimi, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in verdiği pozlar gecenin en çok dikkat çeken anlarıydı. Jennifer Lopez, Sharon Stone, Justin Bieber, Rihanna, Iman, Venus Williams, Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler özel kostümleriyle kameralara poz verdiler. Ancak gecenin en çok konuşulanı Kim Kardashian oldu...