Met Gala'da Kim Kardashian'dan korkutucu kostüm
MET Gala 2021'e ünlüler akın etti. Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sharon Stone, Kendall Jenner, Irina Shayk... Birbirinden ünlü isimler ilginç kostümleriyle geceye damga vurmak için adeta birbirleriyle yarıştılar.
Modanın gecesi olarak anılan ve 1948 yılından beri New York’taki Metropolitan Müzesi’ne bağış toplamak için düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle verdiği arayı görkemli bir gece ile sonlandırdı. Sanat ve moda dünyasından birbirinden ünlü ismin özel tasarım kostümlerle katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Kim Kardashian’ın yüzü dahil vücudunu tamamen saran siyah elbisesi, Billie Eilish’in nostaljik seçimi, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in verdiği pozlar gecenin en çok dikkat çeken anlarıydı. Jennifer Lopez, Sharon Stone, Justin Bieber, Rihanna, Iman, Venus Williams, Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler özel kostümleriyle kameralara poz verdiler. Ancak gecenin en çok konuşulanı Kim Kardashian oldu...
Gözleri, burun delikleri bile kapalı!
Sosyal medyada en çok paylaşılan pozlar ise sansasyonlar kraliçesi Kim Kardashian'a aitti...
Neden böyle bir kostüm tercih etti?
Kardashian'ın göz ve burun delikleri dahil tek bir noktasının dahi gözükmediği bu kostümü tercih etmesinin nedeni çok tartışıldı.
Orta Çağ'dan kalma 'günahkar' kostümü
Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi şarkıcı Kanye West'in de benzer bir kostümle görüntünlenmesininn ardından, Kim Kardashian'ın da bu kostümü tercih etmesinin nedeninin, bir Ortaçağ inancına dayandığı konuşuluyor. Kim ve Kanye'nin, Ortaçağ'daki günahlarından utanan günahkarların toplum içine çıakrken giydikleri bu kara kostümleri tercih tmesinin nedeninin 'eski hatalarından ders aldıkları ve onlardan utandıklarını vurgulama' amacı güttükleri konuşuluyor.