Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Mesut Yılmaz nereli eşi ve çocukları
Uzun süredir gördüğü kansere yenik düşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül'ün ayaküstü sohbet etmesi dikkat çekti. Mesut Yılmaz, Beykoz’da bulunan Kanlıca Mezarlığı’na, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü Şişli’de tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Berna Yılmaz elleri göğsünde dua etti: Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor. Berna Yılmaz, ellerini göğsünün üzerine koyarak dua etti.
Oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi: Öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazından sonra helallik alındı ve dualar edildi. Ardından Yılmaz’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yılmaz, Beykoz’daki Kanlıca Mezarlığı’na, oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.
Törene kimler katıldı?: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş, sanat ve spor camiasından tanınmış çok sayıda isim katıldı.