Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Mesut Yılmaz nereli eşi ve çocukları

Berna Yılmaz elleri göğsünde dua etti: Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor. Berna Yılmaz, ellerini göğsünün üzerine koyarak dua etti.