Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle
Mesut Özil'le dünyaevine giren Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medyada hesaplarında soyadını değiştirdi.
Amine Gülşe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da futbol hayatına devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran'da dünya evine girdi.
Eski soyadını hiç kullanmadı: Düğün sonrası Amine Gülşe, önceki gün sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncelledi. Özil olarak yeni soyadını yazan tescilli güzelin eski soyadı Gülşe'yi hiç kullanmaması dikkat çekti.
Nikah şahidi Erdoğan olmuştu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptığı ikilinin düğününe birçok ünlü isimde katılmıştı.
Düğüne katılanlar arasında olan Acun Ilıcalı, "İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer" ifadelerini kullanmış ve bu mesaj Özil'in transfer iddialarını güçlendirmişti.