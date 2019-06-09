Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle

Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle

Mesut Özil'le dünyaevine giren Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medyada hesaplarında soyadını değiştirdi.

Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle - Sayfa 1

Amine Gülşe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da futbol hayatına devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran'da dünya evine girdi. 

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Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle - Sayfa 2

Eski soyadını hiç kullanmadı: Düğün sonrası Amine Gülşe, önceki gün sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncelledi. Özil olarak yeni soyadını yazan tescilli güzelin eski soyadı Gülşe'yi hiç kullanmaması dikkat çekti. 

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Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle - Sayfa 3

Nikah şahidi Erdoğan olmuştu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptığı ikilinin düğününe birçok ünlü isimde katılmıştı.

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Mesut Özil'le evlenen Amine Gülşe'den dikkat çeken hamle - Sayfa 4

Düğüne katılanlar arasında olan Acun Ilıcalı, "İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer" ifadelerini kullanmış ve bu mesaj Özil'in transfer iddialarını güçlendirmişti.

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