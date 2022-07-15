Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin yaptığı o paylaşım büyük dikkat çekti!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, karşılıklı anlaşmalı olarak yollarını ayırarak Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Sosyal medya hesaplarından da haberi duyuran Özil'e eşi Amine Gülşe'den tam destek geldi. Gülşe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti.
Bir buçuk yıllık Fenerbahçe serüvenini karşılıklı anlaşarak bitiren başarılı futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Ünlü futbolcunun en büyük destekçisi ise eşi Amine Gülşe oldu. Tescilli güzel Amine Gülşe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti. Bakın Amine Gülşe ne paylaştı...
Fenerbahçe'deki 1.5 yıllık macerası sona eren Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Turuncu-mavili ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Mesut Özil'in imza töreninde eşi Amine Gülşe ve kızı Eda da vardı.
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Başakşehir'e imza atan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in en büyük destekcisi eşi Amine Gülşe oldu.