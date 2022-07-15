Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin yaptığı o paylaşım büyük dikkat çekti!

Bir buçuk yıllık Fenerbahçe serüvenini karşılıklı anlaşarak bitiren başarılı futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Ünlü futbolcunun en büyük destekçisi ise eşi Amine Gülşe oldu. Tescilli güzel Amine Gülşe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti. Bakın Amine Gülşe ne paylaştı...