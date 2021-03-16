Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik ev hali kendisi paylaştı
Fenerbahçe'nin anlaşma imzaladığı Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Instagram'dan ev halini paylaştı.
Oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında hayatını futbolcu Mesut Özil ile birleştirdi. Ünlü çift, ardından da evliliklerini kızlarıyla taçlandırdı. İkili, şimdilerde Türkiye'de hayatlarını devam ettiriyor.
2,9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşan Amine Gülşe, son olarak kızı Eda'yı uyuttuktan sonra bir fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımına "Eda uyuyunca monitöre sarılan anne" notunu yazan Gülşe'nin duru güzelliğinin yanı sıra takıları gündem oldu.
Gülşe'nin 80 bin TL değerindeki saatini ve 100 bin TL değerindeki yüzüğünü eşi Mesut Özil almış 10 bin TL değerindeki bilekliğini ise kayınvalidesi hediye etmişti.