Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket

Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Valencia’yı deplasmanda da 4-2 mağlup ederek finale yükselen Arsenal'da Mesut Özil'in İspanyol taraftarlara yaptığı hareket geceye damga vurdu.

Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket - Sayfa 1

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Valencia’yı deplasmanda da 4-2 mağlup eden Arsenal finale yükseldi. 

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Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket - Sayfa 2

62 dakika oyunda kaldı: Mücadeleye ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 62. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

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Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket - Sayfa 3

'Sus' işareti yaptı: Oyuncu değişikliği esnasında Valencia taraftarları, Mesut Özil'i yoğun bir şekilde ıslıklarla protesto etti. Mesut Özil, protestolara karşılık olarak Mestalla tribünlerine 'sus' işareti yaparak kenara geldi.

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Mesut Özil'den İspanyollara olay hareket - Sayfa 4

Özil bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı. 

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