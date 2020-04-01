Mesut Özil'den anne olan Amine Gülşe'ye 82 milyon TL'lik hediye!
Geçtiğimiz günlerde baba olmanın heyecanını yaşayan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan bir doğum hediyesi verdi.
Arsenal'in yıldız futbolcusu ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe geçtiğimiz yıl 2019'un haziran ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızları Eda'yı kucaklarına alan çiften Mesut Özil, eşine olay yaratan bir doğum hediyesi verdi.
Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah.” notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurdu.
Özil’in, ilk bebeğini kucağına alan eşine çok pahalı bir doğum hediyesi aldığı iddia edildi.
İddialara göre Mesut Özil, İngiltere’de oturdukları 82 milyon TL’lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe’nin üzerine yaptı.