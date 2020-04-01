Mesut Özil'den anne olan Amine Gülşe'ye 82 milyon TL'lik hediye!

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah.” notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurdu.