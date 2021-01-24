Mesut Özil son hareketiyle takdirleri topladı! Eşi Amine Gülşe duygulandı
32 yaşındaki başarılı futbol yıldızı Mesut Özil son davranışıyla herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının yankıları sürerken başarılı futbolcunun son yaptığı hareket herkesin takdiri topladı. Özil'in davranışı eşini de duygulandırdı.
Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmeye devam ediyor.
İki yıl önce Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine giren Özil, evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılamıştı.
Özil, ardından da İngiltere'de 50 bin ihtiyaç sahibine yemek yardımı yapmıştı. Ünlü futbolcu, bu kez de çocukların yüzünü güldürdü.