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Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Yıldız futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL’ye Acarkent’ten ev aldı. özil'in bu milyonluk jesti sırf kayınvalidesinin rahat etmesi için yaptığı öğrenildi.

Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Fenerbahçe’nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL’ye Acarkent’ten ev aldı.

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Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Kayınvalidesinin rahatını düşündü

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Mesut Özil 'kaleyi içten fethetti' ve kayınvalidesinin rahatını düşünerek Acarkent'ten çok güzel bir ev aldı.

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Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Haberde yer alan detaylara göre, Çamlıca’daki Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil,  kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı.

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Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!

Özil'in eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerüne bu yatırımı yaptığı öğrenildi.

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