Mesut Özil kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye Acarkent'te milyonluk ev aldı!
Yıldız futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL’ye Acarkent’ten ev aldı. özil'in bu milyonluk jesti sırf kayınvalidesinin rahat etmesi için yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL’ye Acarkent’ten ev aldı.
Kayınvalidesinin rahatını düşündü
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Mesut Özil 'kaleyi içten fethetti' ve kayınvalidesinin rahatını düşünerek Acarkent'ten çok güzel bir ev aldı.
Haberde yer alan detaylara göre, Çamlıca’daki Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı.
Özil'in eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerüne bu yatırımı yaptığı öğrenildi.