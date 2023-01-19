Mesut Akusta talihsiz kaza yaşadı, aracın altında kaldı! Sağlık durumu nasıl? İlk haber geldi
Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan gelen haber hayranlarında endişe yarattı. Akusta, TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide rol alıyordu. Dizi çekimleri sırasında hastaneye gitmek zorunda kalan Akusta, bir aracın altında kaldı. Akusta'nın sağlık durumu iyi mi? Kaza nasıl yaşandı? İşte Mesut Akusta haberinin devamı...
1 Kasım'dan bu yana TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, senaryosu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar tarafından yazılan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, başrollerinde ise Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide 'Yılmaz Tekin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan hayranlarını üzen haber.
Ünlü oyuncu Mesut Akusta, kaza geçirdi. Akusta bir aracın altında kaldı.
Dizi çekimleri sırasında dişi çıkan ünlü oyuncu tedavi olmak için dizi ekibinin aracıyla dişçiye gitti. Ünlü oyuncu araçtan indikten sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Sağlık durumu iyi, 3 parmağı kırıldı
Aracı kullanan şoför arkasına bakmadan aracı hareket ettirince ünlü oyuncunun parmakları ezildi. Acılar içinde kıvranan ünlü oyuncunun üç parmağı kırıldı.