Mesut Akusta talihsiz kaza yaşadı, aracın altında kaldı! Sağlık durumu nasıl? İlk haber geldi

1 Kasım'dan bu yana TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, senaryosu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar tarafından yazılan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, başrollerinde ise Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide 'Yılmaz Tekin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan hayranlarını üzen haber.