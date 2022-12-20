Messi'nin eşi kimdir? Messi'nin çocukken hastalığı neydi her golden sonra parmağını göğe uzatmasının sırrı

Adı, geniş kesimler tarafından ülkesi Arjantin'in efsanesi iki yıl önce vefat eden Diego Maradona ve Brezilyalı Pele ile anılan Messi, başarılarla dolu kariyerinde onu bu mertebeden uzak tutabilecek tek eksiklik Dünya Kupası'na sonunda kavuştu. Arjantin'de son olarak 1986'da Maradona'nın ellerinde havaya kalkan Dünya Kupası, 36 yıl sonra bu kez halefi Messi'nin ellerinde havalandı.