Messi'nin eşi kimdir? Messi'nin çocukken hastalığı neydi her golden sonra parmağını göğe uzatmasının sırrı
Arjantinli yıldız Lionel Messi, müzesindeki tek eksik Dünya Kupası'na da sonunda kavuştu. Arjantin Milli Takımı'nda son olarak Diego Maradona'nın ellerinde kalkan kupa, bu kez halefi Messi'nin ellerinde 36 yıl sonra yeniden havalandı. Altın Top'un yine en büyük favorisi konumuna gelen Messi, bu mükemmel kariyerine çok zorlu yollardan geçerek ulaştı. Messi eşi eşi Antonella Roccuzzo ve çocukları ile şampiyonluğu kutlayınca özel hayatıyla da merak konusu oldu.
Dünya Lionel Messi'yi konuşuyor. Barcelona'da 10 lig, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Paris Saint-Germain'de birer lig ve Fransa Süper Kupa, Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika zaferleri... Bu ihtişamlı yapının tek ve temel eksiği FIFA Dünya Kupası, sonunda Lionel Messi'nin müzesinde yer aldı.
Adı, geniş kesimler tarafından ülkesi Arjantin'in efsanesi iki yıl önce vefat eden Diego Maradona ve Brezilyalı Pele ile anılan Messi, başarılarla dolu kariyerinde onu bu mertebeden uzak tutabilecek tek eksiklik Dünya Kupası'na sonunda kavuştu. Arjantin'de son olarak 1986'da Maradona'nın ellerinde havaya kalkan Dünya Kupası, 36 yıl sonra bu kez halefi Messi'nin ellerinde havalandı.
Katar'da birçok rekora imza attı
Kariyeri boyunca golleri ve gol paslarıyla binin üzerinde skora katkı sağlayan ve kırılmadık rekor bırakmayan Messi, ilerleyen yaşına rağmen penaltılar sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'na ulaşmasında yine başrolde olmayı başardı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en iyisi seçilmesinin yanı sıra 26 karşılaşmayla turnuva tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu konumuna gelen Messi, her aşamada (grup ve sonrasındaki eleme turları) gol atan ilk oyuncu olarak bir kez daha tarihe altın harflerle geçti.