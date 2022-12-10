Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'a sert sözler! "Ne bakıyorsun aptal"

Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst'un oyuna girmesi oldu. Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.