'Messi' olduğunu söyleyip 23 kadınla cinsel ilişkiye girdi
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ikizi olarak tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 20’den fazla kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi.
Insolite TV'nin aktardığı habere göre İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi. Mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı belirtildi.
Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen İranlı Rıza Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti.
Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.
'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanan Rıza Parastesh, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayıp poz veriyordu.