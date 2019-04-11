Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi

Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Barcelona arasında oynanan maçta Smalling'in elinden gelen darbeyle Messi'nin burnunda, göz kapağında ve yanağında kanama olduğu görüldü.

Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi - Sayfa 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. 

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Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi - Sayfa 2

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI: Messi, Smalling'le girdiği ikili mücadelede yüzüne sert bir darbe alınca kendini yerde buldu. Smalling'in elinden gelen darbeyle Messi'nin burnunda, göz kapağında ve yanağında kanama olduğu görüldü.

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Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi - Sayfa 3

YÜREKLER AĞZA GELDİ: Arjantinli yıldıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Messi, tedavinin ardından oyuna devam ederken ekran başında ve statta maçı izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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Messi kanlar içinde yerde kaldı yürekler ağza geldi - Sayfa 4

MESSI'NİN SON DURUMUNU HOCASI AÇIKLADI: Maçın ardından konuşan Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, "Lionel Messi'nin durumunu henüz bilmiyoruz. Barcelona'daki doktorlar kontrol edecek. Burnuna çok sert bir darbe aldı." dedi.

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