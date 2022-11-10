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Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

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Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

Son zamanlardaki performansıyla yıldızı parlayan ve dünyanın en önemli kulüplerinin transfer listelerine eklediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in Paris Saint-Germain'de (PSG) görev alan Luis Campos'un radarına girdiği öne sürüldü. Genç futbolcuları dünya futboluna sunan isim olarak biline Campos'un Arda'yı Lionel Messi'nin yerine düşündüğü belirtildi.

Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncuları götürdüğü Lille’de Fransa Ligi şampiyonluğunu kazanan Luis Campos, Süper Ligi, Avrupa’da en yakından tanıyan sportif direktör.

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Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

Geçen sezon Burak Elmas’ın danışmanı olarak Galatasaray’da çalışan Luis Campos hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta’nın sportif direktörlüğünü yapıyor.

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Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’de.

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Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...

Campos, Arda Güler’in haklarını Fenerbahçe’den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo’ya götürmek ardından da PSG’ye taşımak.

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