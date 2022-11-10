Messi gidiyor Arda Güler geliyor! PSG'nin planı ortaya çıktı: Bonservis bedeli...
Son zamanlardaki performansıyla yıldızı parlayan ve dünyanın en önemli kulüplerinin transfer listelerine eklediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in Paris Saint-Germain'de (PSG) görev alan Luis Campos'un radarına girdiği öne sürüldü. Genç futbolcuları dünya futboluna sunan isim olarak biline Campos'un Arda'yı Lionel Messi'nin yerine düşündüğü belirtildi.
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncuları götürdüğü Lille’de Fransa Ligi şampiyonluğunu kazanan Luis Campos, Süper Ligi, Avrupa’da en yakından tanıyan sportif direktör.
Geçen sezon Burak Elmas’ın danışmanı olarak Galatasaray’da çalışan Luis Campos hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta’nın sportif direktörlüğünü yapıyor.
Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’de.
Campos, Arda Güler’in haklarını Fenerbahçe’den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo’ya götürmek ardından da PSG’ye taşımak.