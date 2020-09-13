Mesleğini duyanlar şaşkına döndü! Cesur pozları görenleri büyüledi
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile fenomen olan genç kadının mesleği herkesi şaşırttı.
İnstagram hesabından paylaştığı birkaç fotoğraf ile binlerce takipçiye ulaşan fenomen herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Paylaştığı fotoğrafları daha sonra silen güzel fenomen merak uyandırdı.
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Kolombiyalı polis Ana Maria Arias bir süredir yaptığı paylaşımlarıyla sanal alemi kasıp kavuruyor.
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Diğer fenomenlerin aksine normal hayatından attığı pozlar ile epey dikkatleri çekti.
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Ana Maria Arias şimdiden yaklaşık 166 bin takipçiye sahip oldu.
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