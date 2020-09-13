BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23

Mesleğini duyanlar şaşkına döndü! Cesur pozları görenleri büyüledi

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile fenomen olan genç kadının mesleği herkesi şaşırttı.

İnstagram hesabından paylaştığı birkaç fotoğraf ile binlerce takipçiye ulaşan fenomen herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Paylaştığı fotoğrafları daha sonra silen güzel fenomen merak uyandırdı.

120

Kolombiyalı polis Ana Maria Arias bir süredir yaptığı paylaşımlarıyla sanal alemi kasıp kavuruyor.

220

Diğer fenomenlerin aksine normal hayatından attığı pozlar ile epey dikkatleri çekti.

320

Ana Maria Arias şimdiden yaklaşık 166 bin takipçiye sahip oldu.

420