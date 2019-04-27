Mesir Festivali'nde yiyecekler yarıştı

Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ise 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma mesir festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal. Çünkü Manisa'mızda 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu.