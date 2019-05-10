Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar

Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın etti.

Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar - Sayfa 1

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

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Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar - Sayfa 2

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar - Sayfa 3

Kadın ve erkekler için ayrı kontrol noktaları oluşturulurken, Filistinli kadınlardan bazılarının çocuklarını da yanlarında getirdiği görüldü. Kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya doğru yıla çıkan Filistinlilerin yüzlerindeki mutluluk kameralara yansıdı. 

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Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için duvarı tırmandılar - Sayfa 4

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Batı Şeria'da yollara düşen Filistinli 44 yaşındaki Muhammed Kassam, Harem-i Şerif'e gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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