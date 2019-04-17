Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nezaretinde Harem-i Şerif İtfaiyesi Birimi tarafından bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile alt taraflarda bulunan mescitlerin içinde ve çevresinde yapılan yangın söndürme tatbikatında, dumandan etkilenen veya yaralananlara ilk müdahale eğitimi de yapıldı.