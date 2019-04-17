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Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı

Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı yapıldı.

Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı - Sayfa 1

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nezaretinde Harem-i Şerif İtfaiyesi Birimi tarafından bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile alt taraflarda bulunan mescitlerin içinde ve çevresinde yapılan yangın söndürme tatbikatında, dumandan etkilenen veya yaralananlara ilk müdahale eğitimi de yapıldı.

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Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı - Sayfa 2

Tatbikata Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nden eğitimci ve yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Mescid-i Aksa itfaiye eri de katıldı.

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Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı - Sayfa 3

Salı akşamı Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bulunan koruma kabininde çocukların neden olduğu küçük çaplı bir yangın çıkmış, Mescid-i Aksa İtfaiye Birimi’nin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü.

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Mescid-i Aksa’da yangın tatbikatı - Sayfa 4

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük alandan oluşuyor.

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