Mesajlaşma uygulaması ToTok Google tarafından kaldırıldı
Dijital platformun sağladığı olanaklar ile beraber, insanlar uygulamalara güven konusunda bir şüphe duymaya başladı. Google'da casusluk konusunda hamlesini yaptı, ToTok uygulamasını kaldırdı.
Google, casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama mağazası Play Store'dan kaldırdı. Google'ın kullanıcılarına daha önce kullanmamaları yönünde uyarıda bulunduğu uygulamalar ise şu şekilde..
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Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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