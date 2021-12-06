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Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Fenomen isimler tarafından mesajları ifşa edilen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin açtığı davada yeni gelişme yaşandı.

Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Fenomen ve oyuncu Elif Şen, geçtiğimiz yıl Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları, sosyal medyadan ifşa etmişti. 

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Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Elif Şen Azra, ifşa paylaşımında, "Son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım Kerem Tunçeri! Sırada kimler var daha acaba?" ifadelerini kullanmıştı. 

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Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Fenomen isim daha sonra Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların da ekran görüntüsünü paylaşmıştı. 

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Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...

Şen, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaşmıştı.

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