Mesajları ifşa davasında yeni gelişme! Kerem Tunceri Elif Şen Azra'yı affetmedi: 'Alkollüydüm' dedi ama...
Fenomen isimler tarafından mesajları ifşa edilen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin açtığı davada yeni gelişme yaşandı.
Fenomen ve oyuncu Elif Şen, geçtiğimiz yıl Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları, sosyal medyadan ifşa etmişti.
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Elif Şen Azra, ifşa paylaşımında, "Son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım Kerem Tunçeri! Sırada kimler var daha acaba?" ifadelerini kullanmıştı.
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Fenomen isim daha sonra Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların da ekran görüntüsünü paylaşmıştı.
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Şen, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaşmıştı.
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