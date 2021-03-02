Meryem Uzerli'yi Almanya'daki sistem çileden çıkardı Türkiye'ye dönüyor
ALMANYA'da yaşayan Meryem Uzerli'nin koronavirüs aşılamasından rahatsız olduğu iddia edildi. Uzerli'nin aşı için Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.
Meryem Uzerli, uzun bir süredir Almanya'da yaşıyor, orada kendisine yeni bir hayat kurdu. Geçtiğimiz aylarda da ikinci bebeğini kucağına aldı. Fakat koronavirüs nedeniyle oldukça tedirgin bir hayat sürüyor.
Meryem Uzerli, Almanya'daki sistemi de yavaş bulunca Türkiye'ye gelme kararı aldı. Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacağı iddia edildi.
Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi. Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de eşlik edecek.
Öte yandan ünlü oyuncunun çok merak edilen ve sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisi ile birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. Kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.