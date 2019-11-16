Meryem Uzerli'nin son hali görenleri şok etti eleştiri yağmuruna tutuldu

İşte Uzerli'ye gelen tepkilerden bazıları:

- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?

- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.

- Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu.

- Eski yüzünü istiyoruz.

- Uzun saçları daha çok güzeldi