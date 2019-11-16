Meryem Uzerli'nin son hali görenleri şok etti eleştiri yağmuruna tutuldu
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikli ve kısa saçlı hali hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten hayranları, "Ne yaptın kendine böyle?" diyerek ünlü oyuncunun son halini eleştirdi.
Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti.
İşte Uzerli'ye gelen tepkilerden bazıları:
- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?
- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.
- Burunla dudaklar gitmiş. Ona uzun burun çok yakışıyordu.
- Eski yüzünü istiyoruz.
- Uzun saçları daha çok güzeldi
Meryem Sarah Üzerli kimdir
12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.