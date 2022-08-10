Meryem Üzerli'nin o pozlarına yok artık dedirten teklif! Paraya para demeyecek
Ünlü oyuncu Meryem Üzerli uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Yalnızca reklam filmleride gördüğümüz güzel oyuncu Rusya'da bir kozmetik firmasıyla anlaştı. Firmanın reklam yüzü olan Üzerli'nin alacağı miktar dudak uçuklattı.
Bir dönemin fırtınalar estiren efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Meryem Üzerli Rusya'da ünlü bir kozmetik markasıyla anlaşma yapmak üzere masaya oturdu. Firmanın reklam yüzü olmayı kabul eden Üzerli'nin verdiği pozlar karşısında aldığı ücret duyanları şaşkına çevirdi.
Uzun süredir iki kızıyla beraber Almanya'da yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Meryem Üzerli canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ününü dünyanın birçok yerine yaymıştı.
Orta Doğu ve Rusya gibi ülkelerde oldukça popüler olan ünlü oyuncu şöhretine şöhret katmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik markasıyla anlaşma yapan ve markanın reklam yüzü olan Meryem Üzerli'nin reklamı görücüye çıktı.