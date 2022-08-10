Meryem Üzerli'nin o pozlarına yok artık dedirten teklif! Paraya para demeyecek

Bir dönemin fırtınalar estiren efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Meryem Üzerli Rusya'da ünlü bir kozmetik markasıyla anlaşma yapmak üzere masaya oturdu. Firmanın reklam yüzü olmayı kabul eden Üzerli'nin verdiği pozlar karşısında aldığı ücret duyanları şaşkına çevirdi.