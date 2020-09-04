Meryem Uzerli'nin hamilelik haberini Yeni Akit hakaretlerle duyurdu tepki yağdı
Yeni Akit gazetesi, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin ikinci çocuğunu beklediği yönünde çıkan haberi, 'Türk kaşarı' ifadesini kullanarak manşetine taşıdı.
Yeni Akit gazetesinin Meryem Uzerli ile ilgili yaptığı haber sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez çocuk sahibi olacağını açıklayan Uzerli'yi manşetine taşıyan Akit, yaptığı haberin başlığında 'Türk kaşarı' ifadesini kullandı.
Haberin içeriğinde de Uzerli'ye hakaretler yağdıran Akit'in tepki çeken haberi şu sözlerle yer aldı:
''Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olduğu için Arap sosyal medyasında 'Türk kaşarı' olarak adlandırılan ve Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Meryem Uzerli, tekrar Veledi-i Zina ile çocuk sahibi olacağını açıkladı.''
''Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayatlar silsilesi her geçen derin izler bırakmaya devam ediyor. Bir dönem Osmanlı Devleti’ne yönelik hakaretlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan, Can Ateş adlı bir kişi ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisi sonrası bir veled-i zina dünyaya getiren Uzerli'nin son rezaleti de patladı.''
''Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan ve bir dönem Arap sosyal medyasında 'Türk kaşarı' olarak anılan Meryem Uzerli, yine bir veled-i zina dünyaya getireceğini söyledi.''