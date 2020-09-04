Meryem Uzerli'nin hamilelik haberini Yeni Akit hakaretlerle duyurdu tepki yağdı

''Batılı laikçi yaşam tarzının paramparça ettiği hayatlar silsilesi her geçen derin izler bırakmaya devam ediyor. Bir dönem Osmanlı Devleti’ne yönelik hakaretlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan, Can Ateş adlı bir kişi ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisi sonrası bir veled-i zina dünyaya getiren Uzerli'nin son rezaleti de patladı.''