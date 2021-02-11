Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası ortaya çıktı bakın kimmiş

Türkiye'yi terk edip Almanya'da yepyeni bir hayata başlayan Meryem Uzerli,

geçtiğimiz ay kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı. Uzerli bebeğinin babasının kim olduğu sır gibi saklarken herkes kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.