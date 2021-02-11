Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası ortaya çıktı bakın kimmiş
Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde dünyaya getirdiği kızı Lily Koi'nin babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu. Merak edilen baba ortaya çıktı.
Türkiye'yi terk edip Almanya'da yepyeni bir hayata başlayan Meryem Uzerli,
geçtiğimiz ay kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı. Uzerli bebeğinin babasının kim olduğu sır gibi saklarken herkes kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.
Can Ateş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Uzerli'nin paylaşımında kızı Lily Koi'nin babasının da Lara'nın doğum gününe katıldığı görüldü.
Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi'nin babasının fotoğrafı ortaya çıktı. Meryem Uzerli'nin sevgilisini ismi henüz bilinmiyor. Uzerli'nin sevgilisinin fit ve sakallı görüntüsü dikkat çekti.